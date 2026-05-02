Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım: Kutlama programı ortaya çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray, rakibini yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda olası şampiyonluk sonrası kutlama programı yapıldı.
Galatasaray, 26. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, bu akşam 20.00'de başlayacak Samsunspor karşılaşmasını kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan sezonu resmen şampiyon bitirecek.
Samsun'da şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'ın kutlama programı da belli oldu. Sarı-kırmızılıları taşıyan uçak gece 02.00'de Samsun'dan İstanbul'a hareket edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın uçağı gece 3'ten sonra İstanbul'a inecek. Sarı-kırmızılıları şampiyonluğu ilan etmesi halinde taraftarlar havalimanına akın edecek ve 26. şampiyonluğun kutlamaları başlayacak.
Teknik heyet ve futbolcuların daha sonra havalimanından konvoylar halinde Kemerburgaz Tesisleri'ne gideceği belirtildi.