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Spor

Galatasaray'da sol bek tamam: Angelino ile prensip anlaşmasına varıldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın RB Leipzig'in sol bek oyuncusu Angelino ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip İspanyol sol bekin takımı RB Leipzig ile görüşmelere başlayacak.

18:30 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Angelino

Angelino

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle ihtiyaç duyduğu bölgeye ilişkin dikkat çekici bir transferde sona geldi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi özellikle sol bek pozisyonuna bir takviye gerçekleştirmek istiyordu.

Fabrizio Romano sosyal medyadan duyurdu

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bonservisi Leipzig'de bulunan sol bek Angelino ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ve İspanyol sol bek arasında hiçbir pürüz bulunmadığı ve anlaşmanın tam anlamıyla sağlandığı ifade ediliyor.


#Transfer
#Angelino
#Galatasaray
21 dakika önce
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