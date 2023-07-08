Galatasaray'da sol bek tamam: Angelino ile prensip anlaşmasına varıldı

Angelino
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle ihtiyaç duyduğu bölgeye ilişkin dikkat çekici bir transferde sona geldi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi özellikle sol bek pozisyonuna bir takviye gerçekleştirmek istiyordu.
Fabrizio Romano sosyal medyadan duyurdu
Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bonservisi Leipzig'de bulunan sol bek Angelino ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ve İspanyol sol bek arasında hiçbir pürüz bulunmadığı ve anlaşmanın tam anlamıyla sağlandığı ifade ediliyor.