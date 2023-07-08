Galatasaray'da sol bek tamam: Angelino ile prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle ihtiyaç duyduğu bölgeye ilişkin dikkat çekici bir transferde sona geldi.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bonservisi Leipzig'de bulunan sol bek Angelino ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ve İspanyol sol bek arasında hiçbir pürüz bulunmadığı ve anlaşmanın tam anlamıyla sağlandığı ifade ediliyor.