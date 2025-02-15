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Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı ilk antrenmanına çıktı

15:0415/02/2025, Cumartesi
AA
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Eren Elmalı Galatasaray'daki ilk idmanına çıktı.
Eren Elmalı Galatasaray'daki ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Eren Elmalı da idmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.






#Çaykur Rizespor
#Galatasaray
#Süper Lig

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