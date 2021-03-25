Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün televizyona konuşan Başkan Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Çok kırılgan bir camia"
- "İflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında, federasyona yapılan bu başvuruyu ciddiye almadık çünkü müflis bir tüccar hareketi bu. Amaç gündem değiştirmek. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 29 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor. Bu beni ilgilendirmez. Bu Galatasaray'da yapılsa, beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz."
"Talebin reddedilmesi için başvuru yaptık"
- "Nihat Özdemir, 'Biz konuyu inceliyoruz, sonrasında da Tahkim Kurulu'na vereceğiz.' dedi. Biz irkildik. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebi ile ilgili TFF'ye 6 sayfalık dilekçe verdik. Daha önce Tahkim reddetmiş, Meclis reddetmiş. Daha önce reddedilmiş bir şey, çok kuvvetli delil olduğunda yeniden görüşülebilir. Sürekli bu konuyu kaşıyorlar. Neden? Biz bu talebin reddedilmesi için TFF'ye başvurumuzu yaptık."
"Sen kimsin!"
- "Rakibimizi 1-0 yendiğimiz maça gittik. Bir bakıyorsun karşında dev bir pankart. 'Fenerbahçe Cumhuriyeti.' O kadar savcı var orada ve devlet ricali var. Bu nedir yahu? 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla Fenerbahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya? Fenerbahçe camiası lütfen sözlerimden alınmasın.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebinin reddedilmesi için federasyonu başvuruda bulunduğu dilekçe👇 pic.twitter.com/3Wq4Fw3mGS
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebinin reddedilmesi için federasyonu başvuruda bulunduğu dilekçe👇 pic.twitter.com/3Wq4Fw3mGS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2021
"Kefaletlere bireysel imza atıyoruz"
- "Biz ne kefaletlerin altına imza atıyoruz. Abdurrahim Albayrak ile birlikte 200'e yakın şahsi kefalet verdik. Ali Bey, 'Sen buna nasıl imza attın? Bütün torunlarına kadar riskin altına sokmuşsun' dedi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sonra ailem bunu sordu. Sonradan, 'Ya Ali, bu söylenecek şey mi? Haberleri yoktu' dedim."
"Riva sözleşmesini yeniden yazdık"
- "İletişimimiz zayıf. Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Florya'dan, Riva'dan çok büyük gelir ve hukuki bir durum elde ettik. Eski yönetime teşekkür ederim ama biz daha iyi duruma getirdik."
"Freni patlamış kamyon gibiyim"
- "Yüreğim o kadar dolu. O kadar dertliyim ki... Freni patlamış kamyon gibi gidiyorum. Çok doluyum. Anlattıklarım, içimdekilerin yüzde 1'i değil."
"Harrington Kupası da var mı?"
- "Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunda General Harrington Kupası'nın da sayılması var mı? Fenerbahçe niye şampiyonluk sayısında bizden öndeyken TFF'ye başvurmadı? 62 yıl önce olan bir şeyi neden şimdi gündeme getiriyorsun? Biz onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Haksız da olsa tescil var deriz. Biz onların önüne geçince şampiyonluk sayısı olarak, himmet ve dua ile onları geçtiğimizi bile söylediler. Bize bu yakıştırmayı bile yaptılar."
"Eski başkanları tecrübeliydi, çoluk çocuk değildi"
- "Fenerbahçe camiasına saygı duyarım ama eski başkanları bu konunun üstünde çok durmazdı çünkü tecrübeliydi. Çoluk çocuk değildi, bu işi bilen bir adamdı. Onun adalet ve hukuk anlayışı farklıydı. Bu tip Bizansları sevmezdi."
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