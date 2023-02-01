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Spor

Galatasaray'ın kralı Mauro Icardi: Performansıyla göz kamaştırıyor

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Süper Lig'de ağırlığını koymaya başladı. Sarı kırmızılıların golcüsü Icardi, son 8 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekti.

22:57 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mauro Icardi - Galatasaray

Mauro Icardi - Galatasaray

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

  • 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

#Galatasaray
#Icardi
#Ümraniyespor
1 saat önce
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Galatasaray'ın kralı Mauro Icardi: Performansıyla göz kamaştırıyor
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