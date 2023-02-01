Galatasaray'ın kralı Mauro Icardi: Performansıyla göz kamaştırıyor

Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.