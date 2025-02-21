Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki

Sarı-kırmızılıların resmi X hesabı ise her sabah rutin olarak yaptığı 'Günaydın' paylaşımında bu sabah su topu takımının görselini kullandı. Kulübün bu gönderisi taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, paylaşımın altına tepki içeren yorumlar yaptı.