Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında, 4-1 yenildiği AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, organizasyondan elendi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi X hesabının sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ise taraftarların büyük tepkisini çekti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 ve 2-2'lik skorların ardından elenerek turnuvaya veda etti.
Sarı-kırmızılıların resmi X hesabı ise her sabah rutin olarak yaptığı 'Günaydın' paylaşımında bu sabah su topu takımının görselini kullandı. Kulübün bu gönderisi taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, paylaşımın altına tepki içeren yorumlar yaptı.