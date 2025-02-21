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Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki

Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki

10:5521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, 4-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, 4-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında, 4-1 yenildiği AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, organizasyondan elendi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi X hesabının sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ise taraftarların büyük tepkisini çekti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 ve 2-2'lik skorların ardından elenerek turnuvaya veda etti.


Sarı-kırmızılıların resmi X hesabı ise her sabah rutin olarak yaptığı 'Günaydın' paylaşımında bu sabah su topu takımının görselini kullandı. Kulübün bu gönderisi taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, paylaşımın altına tepki içeren yorumlar yaptı.




#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#Avrupa Ligi

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