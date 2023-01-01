Galatasaray'ın rakipleri bu hafta ne yaptı?

Kopenhag - Manchester United - Bayern Münih
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı puan kaybetti.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Danimarka temsilcisi Kopenhag, deplasmanda Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi.
Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'da haftayı beraberlikle kapattı. Bavyera ekibi, 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.