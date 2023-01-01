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Spor

Galatasaray'ın rakipleri bu hafta ne yaptı?

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı puan kaybıyla tamamladı.

14:03 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kopenhag - Manchester United - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester United - Bayern Münih

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı puan kaybetti.


Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Danimarka temsilcisi Kopenhag, deplasmanda Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı.

Kopenhag deplasmanda puan bıraktı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi.

Manchester United'ın kötü gidişatı sürüyor.

Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'da haftayı beraberlikle kapattı. Bavyera ekibi, 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

Bayern evinde puan bıraktı.

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#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Kopenhag
#Manchester United
#Bayern Münih
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