Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

16:121/05/2026, Cuma
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF GELİŞMESİ: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?