Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'ın, kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 5 isim, kafileye dahil edilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Mauro Icardi Sivas kafilesinde yer almadı.
Mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
#Galatasaray
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig