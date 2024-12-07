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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

15:397/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'ın, kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 5 isim, kafileye dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu.


Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Mauro Icardi Sivas kafilesinde yer almadı.


Mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.






#Galatasaray
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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