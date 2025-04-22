Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız Konyaspor taraftarlarıyla tartıştı: Rakip futbolcu ayırdı

Galatasaraylı yıldız Konyaspor taraftarlarıyla tartıştı: Rakip futbolcu ayırdı

20:1222/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Umut Nayir devreye girdi.
Umut Nayir devreye girdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi zemin kontrolüne çıkan Galatasaraylı yıldız, tribünlerle tartışma yaşadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi zemin kontrolüne çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.


Sonrası Abdülkerim Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Yaşanan gerginliğin büyümesini TÜMOSAN Konyaspor'un forveti Umut Nayir araya girerek önledi.







#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Abdülkerim Bardakcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Maç öncesi gerginlik: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı tribüne kadar çıktı