Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi zemin kontrolüne çıkan Galatasaraylı yıldız, tribünlerle tartışma yaşadı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi zemin kontrolüne çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.
Sonrası Abdülkerim Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Yaşanan gerginliğin büyümesini TÜMOSAN Konyaspor'un forveti Umut Nayir araya girerek önledi.