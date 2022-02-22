Galatasaraylıları isyan ettiren görüntü: Kazanılan penaltıya sevinmedi

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Kırım'dan sonra Putin gözünü Donbas'a dikti: Rusya ile Ukrayna arasında savaş krizi neden çıktı?

Sovyetler Birliği'nin eski üyesi olan Ukrayna, Avrupa ile yakınlaşması üzerine adeta Rusya'nın düşmanı ilan edildi. 2013 yılında Kiev yönetimine gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkesinin Batı'ya meyillenmesini engellemek için Avrupa Birliği ile olan Ortak Anlaşma'yı askıya aldığını açıklamıştı. Alınan bu karar Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı niteliğindeydi.