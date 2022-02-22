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Galatasaraylıları isyan ettiren görüntü: Kazanılan penaltıya sevinmedi

Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nun Göztepe maçında ekrana yansıyan bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylıları isyan ettiren görüntü: Kazanılan penaltıya sevinmedi
Teknik direktör Torrent'in Göztepe maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti gol 90+9. dakikada penaltıdan geldi.

Hakem Arda Kerdeşler'in penaltı düdüğünü çaldığı sırada çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Son dakikada gelen penaltı kararı sonrasında Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Halil Dervişoğlu'nun ise yedek kulübesinde oldukça mutsuz olduğu görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, penaltıya tepkisiz kalan genç futbolcuya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

  • Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, etkisiz performansı sonrası 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

İşte Halil Dervişoğlu'nun çok konuşulan o görüntüsü:

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