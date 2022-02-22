Galatasaraylıları isyan ettiren görüntü: Kazanılan penaltıya sevinmedi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti gol 90+9. dakikada penaltıdan geldi.
Hakem Arda Kerdeşler'in penaltı düdüğünü çaldığı sırada çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Son dakikada gelen penaltı kararı sonrasında Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Halil Dervişoğlu'nun ise yedek kulübesinde oldukça mutsuz olduğu görüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, penaltıya tepkisiz kalan genç futbolcuya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
- Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, etkisiz performansı sonrası 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
İşte Halil Dervişoğlu'nun çok konuşulan o görüntüsü: