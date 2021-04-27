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Spor Gaziantep bahis oynadıkları iddia edilen futbolcularını tekrar kadroya dahil etti
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Gaziantep bahis oynadıkları iddia edilen futbolcularını tekrar kadroya dahil etti

Gaziantep FK, bahis oynadıkları iddia edilen 3 futbolcuyu tekrar takıma dahil ettiklerini ve konuyla ilgili gerekli şikayetlerin yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep bahis oynadıkları iddia edilen futbolcularını tekrar kadroya dahil etti
Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç de bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların arasındaydı.

Gaziantep FK, önceki günlerde bahis oynadıkları iddia edilen 3 futbolcusunu kadro dışı bırakmıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada 3 futbolcu için af kararı çıktığı belirtildi.

İşte Gaziantep'in yaptığı açıklama;

  • Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır.
  • Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.
  • Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır.
  • Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır.
  • Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir.
  • Gaziantep Futbol Kulübü olarak; bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.


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