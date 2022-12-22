ÖZET | Gaziantep FK 3-1 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı başardı.
Gaziantep FK ile Boluspor Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçta, mücadeleye hızlı başlayan Gaziantep FK üst üste ataklar yapmasına rağmen ilk yarım saatte gol bulamadı. Karşılaşmanın ilk golü 42. dakikada penaltıdan Maxim'den geldi ve ilk yarı 1-0'lık Gaziantep FK üstünlüğüyle tamamlandı.
66. dakikaya geldiğimizde Maxim'in etkili kullandığı kornere iyi bir kafa vuruşu yapan Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'yı 2-0 öne geçiren golü attı. Boluspor, 87. dakikada Dejvi Bregu ile farkı 1'e indiren golü buldu ve son dakikalarda Gaziantep FK kalesine üst üste ataklar yapmaya başladı. Gaziantep FK, 90+3. dakikada Lazar Markovic'in attığı şık golle karşılaşmanın skorunu belirlerken, Kırmızı-siyahlılar 3-1'lik galibiyetle adını son 16 Turu'na yazdıran taraf oldu.
- Alexandru Maxim, bu sezon Gaziantep FK formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı yapmayı başardı.
Gaziantep FK - Boluspor maç özeti
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