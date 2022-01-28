Kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın 23 Şubat'ta oynanacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak" ifadelerine yer verildi.

TFF, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçının, 23 Şubat'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. REKLAM January 28, 2022



