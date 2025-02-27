Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.





Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.





Galibiyeti getiren golleri 16 ile 27. dakikada Anderson Talisca (2), 23. dakikada En-Nesyri ve 84. dakikada Filip Kostic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 75. dakikada Husic attı.





Fenerbahçe, B Grubu'nu 9 puanla averajla Göztepe'nin önünde lider tamamladı. Çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, kura çekimine seri başı takımlar arasından katılacak.





Maçtan dakikalar:

3. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sağ çapraza açılan topa Talisca'nın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

9. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin pasında penaltı noktasında Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi. 0-2

27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

İKİNCİ YARI

74. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde Husic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

83. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın kale önüne attığı topu Kostic ağlarla buluşturdu. 1-4

90+4. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahasında buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.









GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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Öne çıkan notlar:

Kalesinde 1 gol gördü

Fenerbahçe, kupadaki ilk 2 maçta kalesini gole kapatırken, Gaziantep FK mücadelesinin 75. dakikasında kalesinde golü gördü. Sarı-lacivertliler rakip filelere 12 gol gönderdi. Kalede iki maçta Ertuğrul Çetin görev yaparken, bir maçta da İrfan Can Eğribayat devraldı. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, bu sezon ligde 8, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.





Youssef En-Nesyri'den 25. gol

Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yükselen performansını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü. Mücadelede ilk golün asistini yapan En-Nesyri, 23. dakikada da voleyle şık bir gole imza attı. En-Nesyri, attığı golle birlikte bu sezonki 25. golüne ulaştı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 4 gole imza attı. Faslı futbolcu, 80. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.





Talisca'dan 2 maçta 3 gol

Anderson Talisca, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 11'de başlarken 3 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu 17 ve 27. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ligde de 1 golü bulunan Talisca, sarı-lacivertli formayla 4. golüne ulaştı. Talisca, güney ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.





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