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Spor

ÖZET | Gaziantep FK- Galatasaray: 0-3

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Gaziantep FK- Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:43 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK- Galatasaray

Gaziantep FK- Galatasaray

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK- Galatasaray maç özeti

2. dakikada Mertens’in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan’dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Riascoss’un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

5. dakikada Tete’nin ortasında Kerem Demirbay’ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Angelino’nun sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

22. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Nelsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömürcan’ın şutunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

45. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sağ kanattan ortasında kaleci Muslara meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.




#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Galatasaray
37 dakika önce
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