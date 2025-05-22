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Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

14:2122/05/2025, Perşembe
AA
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.





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