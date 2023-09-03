Erdal Güneş
Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.
"İstemediğimiz bir durumdayız. Ayağa kalkmak ve bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Belki değişiklikler can acıtacak ama bir şeyler değişecek. Yönetimle konuşacağız. Milli arada görüşeceğiz. Oyuncu getirmek olabilir. Ortak bir karar alacağız"
"Biz handikaplı takımız. Geçen sene lige ara verildi. Oyuncular başka takımlara gitti. Oynayan oldu, oynamayan oldu. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla oynadık. Ancak yine de 4 haftada 0 puan olmamalıydık"