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Spor

Erdal Güneş: Yönetimle konuşacağız

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Gaziantep FK kendi evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik direktör Erdal Güneş, istemedikleri durumda olduklarını yönetimle durum değerlendirmesi yapacaklarını vurguladı.

00:31 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erdal Güneş

Erdal Güneş

Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.


Erdal Güneş'in açıklamaları:
"Maç başlangıçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunun çalışmalarını yaptık ama aşamıyoruz. Erken bir gol yedik, konsantrasyon düştü. Sonra oyunu dengeledik. Forvet bölgesinde sayısal eksikliğimiz var, topu kaleye sokamıyoruz. Pozisyona da girdik ama beceremedik. Oyuncularla da konuştu
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"İstemediğimiz bir durumdayız. Ayağa kalkmak ve bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Belki değişiklikler can acıtacak ama bir şeyler değişecek. Yönetimle konuşacağız. Milli arada görüşeceğiz. Oyuncu getirmek olabilir. Ortak bir karar alacağız"


"Biz handikaplı takımız. Geçen sene lige ara verildi. Oyuncular başka takımlara gitti. Oynayan oldu, oynamayan oldu. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla oynadık. Ancak yine de 4 haftada 0 puan olmamalıydık"







#Gaziantep FK
#Erdal Güneş
#Trendyol Süper Lig
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