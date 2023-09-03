"Maç başlangıçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunun çalışmalarını yaptık ama aşamıyoruz. Erken bir gol yedik, konsantrasyon düştü. Sonra oyunu dengeledik. Forvet bölgesinde sayısal eksikliğimiz var, topu kaleye sokamıyoruz. Pozisyona da girdik ama beceremedik. Oyuncularla da konuştu

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