Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.
Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.
Şampiyonada bireysel kızlarda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiyalı Emma Palermaa gümüş madalya alırken, Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann bronz madalyayı paylaştı.
Organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler müsabakaları yapılıyor.
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