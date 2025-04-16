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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

16:4716/04/2025, Çarşamba
AA
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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.


Şampiyonada bireysel kızlarda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiyalı Emma Palermaa gümüş madalya alırken, Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann bronz madalyayı paylaştı.


Organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler müsabakaları yapılıyor.

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