Gençlerbirliği'nden Mustafa Öğretmenoğlu isyanı

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdi.

"Acemi hakem' durumundan 'tecrübeli' aşamasına geçemediğini üzülerek gördük"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Öğretmenoğlu'nun Süper Lig kariyerindeki ikinci resmi maçına 17 Eylül 2017'de Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasında çıktığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"O maçta bariz golümüzü ofsaytla iptal etti, taca çıkan top da geldi kalemize gol oldu. O tarihte bunlara üzülmüş ancak genç hakemin Süper Lig'e alışma sürecinde yaşadığı bir yol kazası olarak değerlendirmiştik. O tarihten bugüne geçen üç yıllık süreçte Mustafa Öğretmenoğlu'nun 'acemi hakem' durumundan 'tecrübeli' aşamasına geçemediğini üzülerek gördük. Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonlara göre değil, sese göre reaksiyon veren bir hakemlik örneği sergiledi ve yazık ki çok bağıranın istediği kararları alabildiği bir maçı Türkiye’ye izletti. Mattias Johansson’un yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi olarak Öğretmenoğlu’nun acemiliğine, tecrübesi ile engel olmayan Ankara bölgesi hakemi Özgüç Türkalp de bu hataya ortak oldu."

"İlgili kurumlardan çok daha özenli seçimleri acil talep ediyoruz"

Gençlerbirliği Kulübü olarak kimseden ayrıcalık beklenmediği ancak adalet talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Takımını 10 kişi bırakan futbolcumuzla ilgili gerekenleri kulüp içinde yerine getireceğiz. Genç futbolculara, genç teknik direktörlere ne kadar destek veriyorsak aynı desteği, genç hakemlerimize de vermek boynumuzun borcudur. Ancak 2017’den 2020’ye bir adım ileri gitmeyen hakemleri, ligin kalitesi ve marka değeri için ayıklamak da Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun görevidir. İstemeyerek yaptığımız bu serzenişin son olmasını umuyoruz ve ilgili kurumlardan, çok daha özenli seçimleri acil talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi? Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran ise karşılaşma 0-0 giderken sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü oldu.Fenerbahçe'nin Pelkas ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu karara tepki gösterdi. Peki spor yorumcuları tartışılan bu karar için ne dedi? İşte o pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;Rıdvan Dilmen"Top Valencia'nın pazısına geldi. VAR'da topun avuç içine çarptığını gördülerse el. Başka açı varsa bilemem. Sadece pazısına geldiyse top, el yok. Geçen sene pazı yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural. Ben pazıya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu pozisyon varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti. Koray Gençerler neyi gördü de çağırdı bilmiyorum, onlarda farklı görüntü varsa bir şey diyemem."Deniz Çoban"Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar."Tümer Metin"Kurala göre yorumlayacaksak doğru karar."Ali Gültiken"Kurala göre doğru karar."Tuncay Şanlı"El yok, yanlış karar."Erman Toroğlu"Yüzde yüz topla oynadı diyemiyorum, kola gelmediği fikrim daha fazla."Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildiKonyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiRıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin



