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Spor

İlhan Cavcav vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:53 . 22/01/2023 Pazar
AA
Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve bazı futbolcular katıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve bazı futbolcular katıldı.

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatının 6. yıldönümünde anıldı.


Anma töreninde konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Değerli büyüğüm, aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde bugün size saygı ve sevgilerimizi sunmaya geldik. Bizlere miras olarak bıraktığın bu takım, senin çizginden asla ve asla ayrılmayacaktır. Her zaman için Süper Lig'de olması gereken takımımız, yine Süper Lig'de yer alacaktır. Bu konuda sana söz veriyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.


Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma töreni, merhum İlhan Cavcav'ın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu.





#Gençlerbirliği
#Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav
#İlhan Cavcav
20 dakika önce
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İlhan Cavcav vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı
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