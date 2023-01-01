Anma töreninde konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Değerli büyüğüm, aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde bugün size saygı ve sevgilerimizi sunmaya geldik. Bizlere miras olarak bıraktığın bu takım, senin çizginden asla ve asla ayrılmayacaktır. Her zaman için Süper Lig'de olması gereken takımımız, yine Süper Lig'de yer alacaktır. Bu konuda sana söz veriyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.