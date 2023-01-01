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Spor

Bundesliga'da bir günde 27 gol

Almanya Bundesliga Ligi'nin 16. haftasında Cumartesi günü oynanan 6 maçta tam 27 gol oldu. Bu maçların özetlerine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:17 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bundesliga'da heyecan bugün iki karşılaşma ile sürecek. Saat 17.30'da Borussia Dortmund, Augsburg'u, 19.30'da Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Bundesliga'da heyecan bugün iki karşılaşma ile sürecek. Saat 17.30'da Borussia Dortmund, Augsburg'u, 19.30'da Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 16. haftası çok gollü maçlara sahne oluyor. Cumartesi günü oynan 6 maçta tam 27 gol atıldı.


Köln-Werder Bremen: 7-1 maç özeti


Orta sıralardan ligin üst sıralarına tırmanmak isteyen iki takım arasında oynanan maç tam bir gol festivaline sahne oldu. Rhein Energie Stadı'nda maça çok hızlı başlayan Köln, 9'da Maina, 15 ve 21'de Tigges, 30'da Skhiri ve Huseinbasic'in 36. dakikada attığı gollerle 5-0 öne geçti.


Bu golden 2 dakika sonra 38'de Füllkrug ile Werder Bremen cevap verse de bu yeterli olmadı. İkinci yarıda 54'te Skhiri, ve 76'da Firedl'ın (k.k) golleri skoru tayin etti ve Köln, Werder Bremen'i 7-1 mağlup etti.

Köln-Werder Bremen maç özeti


Wolfsburg-Freiburg: 6-0 maç özeti


Bundesliga'nın bir başka gollü maçında ligin üst tarafında yer alan iki takım Wolfsburg ile Freiburg, Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi.


Maçın ilk dakikasında Wimmer ile öne geçen Wolfsburg 28 ve 37. dakikalarda Wind ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarının 55. dakikasında Gerthardt ile skoru 4-0 yapan ev sahibi, maçın son bölümünde 80'de Baku ve 90+4'te Waldschmidt'in penaltıdan kaydettiği golle maçı 6-0 kazandı.


Wolfsburg-Freiburg maç özeti


Union Berlin-Hoffenheim: 3-1 maç özeti



Bochum-Herta Berlin: 3-1 maç özeti



Eintracht Frankfurt-Schalke 04: 3-0 maç özeti



Stuttgart-Mainz: 1-1 maç özeti





#Almanya Bundesliga
#Futbol
#Maç Özetleri
13 dakika önce
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Bundesliga'da bir günde 27 gol
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