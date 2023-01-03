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Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 1,5 yıldır devam eden transfer yasağı kalktı. Ankara ekibi

resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliğinin transfer yasağı kalktı
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1,5 yıldır devam eden transfer yasağını resmi olarak kaldırdıklarını duyurdu.

Resmi açıklama geldi

Başkent ekibinin, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır.”

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