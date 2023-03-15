Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunduğu genel kurulda yaptığı konuşmasının başında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında destek veren ülkelere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, 4 kıtadan 6 binin üstünde misafirin katılımıyla Konya'da düzenlenen oyunlarda 54 ülkeden 4 bine yakın sporcunun 24 spor dalında mücadele ettiğini ve 347 madalya seremonisi düzenlendiğini kaydetti. Konuşmasında oyunlardaki doping kontrolleri, gönüllülerin rolü, oyunların somut sportif mirası, uluslararası kamuoyunda tanıtımı konularına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Kaybedeni olmayan organizasyonun en önemli kazananı ise İslam dünyasının birlikteliği oldu" ifadelerini kullandı.