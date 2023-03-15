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Spor

Kazanan İslam dünyası

İslam Oyunları Federasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021'de 4 bin sporcuyu ağırladıklarını hatırlatarak, "Organizasyonun kaybedeni yok" dedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:56 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu. Suudi mevkidaşı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile de görüştü.

Bakan Kasapoğlu. Suudi mevkidaşı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile de görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu 34. Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarına katıldı.


Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunduğu genel kurulda yaptığı konuşmasının başında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında destek veren ülkelere teşekkür etti.


Üst düzeyde ev sahipliği

Bakan Kasapoğlu, 4 kıtadan 6 binin üstünde misafirin katılımıyla Konya'da düzenlenen oyunlarda 54 ülkeden 4 bine yakın sporcunun 24 spor dalında mücadele ettiğini ve 347 madalya seremonisi düzenlendiğini kaydetti. Konuşmasında oyunlardaki doping kontrolleri, gönüllülerin rolü, oyunların somut sportif mirası, uluslararası kamuoyunda tanıtımı konularına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Kaybedeni olmayan organizasyonun en önemli kazananı ise İslam dünyasının birlikteliği oldu" ifadelerini kullandı.


#Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#İslami Dayanışma Oyunları
#ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal
il y a 1 heure
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Kazanan İslam dünyası
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