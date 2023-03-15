Beşiktaş'ta Maxim planı: Görüşmeler başlayacak

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kaliteli bir 10 numara istemesiyle birlikte ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldız ismi Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Rumen oyuncuyu seneye de kadroda tutmak istiyor.





Ancak, şu ana kadar Gaziantep tarafıyla oyuncunun geleceğiyle ilgili bir şey konuşulmadı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilse de önümüzdeki sezon devam edecek olan Gaziantep de, Maxim'in döneceği düşünülüyor. Kırmızı siyahlıların çalıştırıcısı Erdal Güneş, 32 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu ile ilgili konuştu.





"Dönsün istiyoruz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Maxim'in saha dışındaki duruşu ve karakteri muazzam. Maxim bizim için çok önemli bir oyuncu Beşiktaş'a kesinlikle katkı sağlayacaktır. Maxim'in sözleşmesinde sözlü ya da yazılı bir satın alma opsiyonu yok. Maxim gelecek sezon bizimle birlikte olacak" açıklamasını yaptı.





Görüşmeler başlayacak

Beşiktaş ise Gaziantep FK yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Maxim'i bonservisi ile almayı planlıyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Gaziantep FK ve Beşiktaş formasıyla toplam 27 maçta oynarken, 5 gol attı. Maxim, takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro görülüyor.











