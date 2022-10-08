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Giresunspor - Beşiktaş maçında enteresan anlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. Maçın 20. dakikasında konuk ekip, rakip ceza sahası içerisinde karambol anında golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayttan önce de faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan Piri'yi geçemedi. İşte çok tartışılan ve kafa karıştıran o anların detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor - Beşiktaş maçında yaşanan pozisyon gündem oldu: Süper Ligin en karmaşık pozisyonu
Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. Maçın 20. dakikasında konuk ekip, rakip ceza sahası içerisinde karambol anında golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayttan önce de faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan Piri'yi geçemedi. İşte çok tartışılan ve kafa karıştıran o anların detayları...

Giresunspor - Beşiktaş maçında yaşanan pozisyon

15. dakikada Beşiktaş, Tayyip Talha'nın karambol anındaki vuruşuyla 1-0 öne geçti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen karar sonrası 'ofsayt' gerekçesiyle golü iptal etti. Yine VAR'ın verdiği karara göre, ofsayt öncesinde Giresunsporlu futbolcunun Beşiktaşlı futbolcuya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktası gösterildi. Topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan Piri'yi geçemedi.

  • Pozisyonun içerisinde yaşanan ofsayt, faul, penaltı ve penaltıyı kaçırma durumu izleyicilerin kafasını karıştırdı ve hangi pozisyon için hangi karar verildiği tartışılmaya başlandı.
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