Gonzalo Higuain futbolu bırakacağını açıkladı

Kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi köklü kulüplerde forma giydikten sonra MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalayan 34 yaşındaki forvet oyuncusu Gonzalo Higuain, sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.

🇦🇷 Gonzalo Higuaín, completamente quebrado en conferencia, anunció a sus 34 años que se retira del fútbol profesional. pic.twitter.com/n8gA05v4yZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2022

Inter Miami Kulübü'nden yıldız oyuncunun futbola vedasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Inter Miami forveti Gonzalo Higuaín 2022 MLS sezonunun sonunda emekli olacağını duyurdu. Arjantinli'nin 17 buçuk yıllık yıldız kariyeri, dünyanın en ünlü birkaç kulübünün yanı sıra Arjantin milli takımı için İtalya, İspanya ve İngiltere'nin en üst liglerinde yer almasını sağladı ve 300'ün üzerinde ışıltılı bir rekor topladı. 700'den fazla maçta gol ve 100'ün üzerinde asist. Higuaín, son 14 maçta 12 gol ve iki asist kaydederek Inter Miami ile olağanüstü bir formda kariyerine son verecek ve takımı play-off ve ötesine taşımak için bu olumlu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

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Gonzalo Higuain'in kariyeri

Higuain'in kariyer ödülleri listesi üç kez Serie A Yılın Takımına, iki kez UEFA Avrupa Ligi Sezonun Kadrosu ve iki kez Juventus Yılın Oyuncusu'na seçilmek de dahil olmak üzere bir dizi bireysel ödülden oluşuyor. 2015-16 Serie A sezonunda, tek bir sezon için bir rekabet rekoru olan 36 lig gol atmıştı. Higuaín ayrıca diğerlerinin yanı sıra üç La Liga şampiyonluğu, üç Serie A şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir Copa del Rey şampiyonluğu ve üç Coppa Italia şampiyonluğu elde etti.

Higuaín, Arjantin milli takımında da 75 maça çıktı ve tüm müsabakalarda 31 gol attı ve ülke tarihindeki en fazla gol atan beşinci oyuncu oldu. FIFA Dünya Kupası'nın üç edisyonunda, onları 2014 finaline götürmek de dahil olmak üzere maçlarda yer aldı. Ayrıca üç Copa América turnuvasında yer aldı ve Arjantin'in iki kez finale çıkmasına yardımcı oldu.

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Kulüp düzeyinde Higuaín, 18 Eylül 2020'de Inter Miami'ye Belirlenmiş Oyuncu olarak imza attı ve ardından 64 maça çıktı, 54'ü başladı ve şimdiye kadar MLS aksiyonunda 26 gol ve 14 asist yaptı. 2021'de attığı 12 golle takımın en skorer ismi olurken, bu sezon attığı 14 golle de bir kez daha takımın lideri olma yolunda ilerliyor.

Inter Miami'ye katılmadan önce Higuain, üç sezon boyunca Juventus'ta forma giydi ve Temmuz 2016'da kulübe katıldı. Takımın 2016-17'de kulüpteki üç sezonunun tamamında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu, 2017-18 ve 2019-20. Ayrıca İtalya Kupasını iki kez kaldırdı, takımı 2017'de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve iki kez takımın Yılın Oyuncusu seçildi. Takımla ilk çıkışından ayrılışına kadar Higuaín, Juventus'un tüm yarışmalarda en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Genel olarak, takım için 149 maça çıktı, Bianconeri için tüm yarışmalarda 66 gol ve 16 asist kaydetti . Higuaín, 2018-19 sezonunu önce İtalya'da AC Milan ve ardından İngiltere'de Chelsea FC ile iki prestijli Avrupa kulübünde kiralık olarak geçirdi. Milan forması giyen forvet 22 maçta 8 gol 3 asistle oynadı. Chelsea ile 18 maça çıktı, beş gol attı ve takımın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. 2016'da Juventus'a katılmadan önce Higuaín, İtalya'da Napoli ile üç sezon geçirdi. Azzurri ile takımın 2013-14 Coppa Italia ve 2014 Supercoppa Italiana'yı kazanmasına yardımcı oldu. Napoli formasıyla 146 maça çıktı ve 91 golle kulüp tarihinin en fazla sekizinci golü oldu. Forvet ayrıca, bir sezonda bir oyuncu tarafından en fazla 36 Serie A golünü attığı 2015-16 sezonunda rekor kıran bir sezon geçirdi. Toplamda, o da kulüp için 26 asist kaydetti. 2006'dan 2013'e kadar Higuaín, İspanya'da Real Madrid CF'de oynadı. Orada Los Blancos'a üç LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki Supercopa de España şampiyonluğu dahil olmak üzere bir başarı çağına rehberlik etti. Kulüpte toplamda 264 maça çıktı, 121 gol ve 56 asist kaydetti. 121 golle kulüp tarihinin en golcü 11. futbolcusu oldu. Forvet, kariyerine Real Madrid'e katılmadan önce Arjantin'de Club Atletico River Plate ile başladı. Mayıs 2005'te Los Millonarios formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı ve üç sezonda çıktığı 33 maçta 15 gol kaydetti.