Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takımda puanını 39'a yükseltti. Göztepe - Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada ilk golü Gaziantep FK adına 48. dakikada Halil Dervişoğlu atarken skoru belirleyen golü 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.
Sarı-kırmızılılarda Romulo 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 39 yaparak 7. sırada kaldı. 39 puanlı Gaziantep FK 8. basamakta yer aldı.