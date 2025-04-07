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İzmir'de nefes kesen son: Göztepe 1-1 Gaziantep FK (ÖZET)

İzmir'de nefes kesen son: Göztepe 1-1 Gaziantep FK (ÖZET)

22:167/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Göztepe - Gaziantep FK maçından kare.
Göztepe - Gaziantep FK maçından kare.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takımda puanını 39'a yükseltti. Göztepe - Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada ilk golü Gaziantep FK adına 48. dakikada Halil Dervişoğlu atarken skoru belirleyen golü 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.


Sarı-kırmızılılarda Romulo 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu sonucun ardından Göztepe puanını 39 yaparak 7. sırada kaldı. 39 puanlı Gaziantep FK 8. basamakta yer aldı.


GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
Göztepe - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Göztepe
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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