Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe 19 puanda kalırken, Antalyaspor ise 24 puana yükseldi.
Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
⚽77' Doğukan Sinik pic.twitter.com/Ntpq2mxR4N
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
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