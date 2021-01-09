SÜPER LİG

Göztepe-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti

Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Antalyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe 19 puanda kalırken, Antalyaspor ise 24 puana yükseldi.

Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.


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