Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi:

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray karşısında hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Hırslı ve istekli oyunlarını 3 puanla taçlandırmaları gerektiğini bildiren Papatya, şunları kaydetti:

"Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın 'sıfır' tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR’daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu."

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Papatya, bir sonraki iç saha maçlarında kendilerini taraftarlarından mahrum bırakma planını hayata geçirenlerin yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını aktararak, "Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları, VAR inceleme süreleri ve doktor müdahaleleri gerektiren süreleri incelediklerini belirten Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir. Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz. Son söz koşulsuz takımını destekleyen, ligin açık ara en renkli ve en ateşlisi olan taraftarımıza teşekkür ederiz."

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FOTOĞRAF 9 Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında tatsız anlar yaşandı. Mücadelenin son dakikalarında Göztepeli bir taraftar sahaya girdi. Güvenlik güçlerinin yardımıyla, taraftar saha dışına çıkarıldı. Ayrıca maçın son dakikalarında yakaladığı penaltıyı gole çeviren Galatasaray, 3-2 öne geçti. Gomis'in gol sevincini abartılı bulan Göztepeli Halil Akbunar bu duruma tepki gösterdi. Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kendilerine gülmesine sinirlenen Göztepeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Mısırlı futbolcunun üzerine yürüdü. Genç kaleci güçlükle sakinleştirildi. Aynı zamanda tribünden sahaya, yabancı maddeler de atıldı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmaların soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi. Spor Arena'nın haberine göre, Göztepeli bazı futbolcular, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e saldırdı. Yazılacak rapora göre her iki takımdan da oyuncuların PFDK'ya sevk edilmesi gündemde. Göztepe-Galatasaray maçı sonrasında soyunma odası karıştı: Kavga çıktı Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti ve ateş hattından biraz daha uzaklaştı. Mücadelenin son dakikalarında tansiyon yükselirken, tatsız olaylar yaşandı. Göztepeli bir taraftarın sahaya girdiği karşılaşmada, maçtan sonra soyunma odasına giderken futbolcular arasında kavga çıktığı iddia edildi. BiP'te paylaş

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