Spor Göztepe, İsviçreli futbolcu François Moubandje ile kiralık olarak anlaştı
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Göztepe, İsviçreli futbolcu François Moubandje ile kiralık olarak anlaştı

Göztepe Kamerun asıllı İsviçreli defans oyuncusu François Moubandje ile kiralık olarak anlaştı. Düşme hattında bulunan İzmir temsilcisi sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Göztepe'nin transfer ettiği François Moubandje kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi AA
Göztepenin kiralık olarak kadrosuna kattığı François Moubandje kimdir, kaç yaşında ve nereli?
François Moubandje bu sezon 9 resmi maçta 1 asist yaptı.

Süper Lig'de 15 puanla 19 sırada yer alan ve düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Kamerun asıllı İsviçreli François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

François Moubandje kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 21 Haziran 1990 Kamerun'da doğan François Moubandje, İsviçre'nin Meyrin takımında profesyonel olduktan sonra Servette, Toulouse, Aytemiz Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. İsviçre A Milli Takımı'nın da 21 kez formasını terleten 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Zagreb formasıyla 9 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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