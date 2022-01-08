Göztepe, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig’de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Vitesse’de forma giyen Oussama Tannane’yi transfer ettiğini açıkladı. Faslı orta saha, İzmir’e gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.
Oussama Tannane kimdir, nereli ve kaç yaşında?
- 23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyeri boyunca Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-tienne, Las Palmas, Utrecht ve Vitesse takımlarının formasını terletti. Fas Milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Göztepe için ter dökecek.