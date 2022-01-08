Spor Göztepe, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı
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Göztepe, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Göztepe, Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Oussama Tannane'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Peki Göztepe'nin transfer ettiği Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi İHA
Göztepenin transfer ettiği Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Oussama Tannene bu sezon 7 resmi maçta 1 gol attı

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Vitesse’de forma giyen Oussama Tannane’yi transfer ettiğini açıkladı. Faslı orta saha, İzmir’e gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Oussama Tannane kimdir, nereli ve kaç yaşında?

  • 23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyeri boyunca Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-tienne, Las Palmas, Utrecht ve Vitesse takımlarının formasını terletti. Fas Milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Göztepe için ter dökecek.


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