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Göztepe'nin hedefinde üç Fenerbahçeli var

Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

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Haber Merkezi DHA
Göztepenin hedefinde üç Fenerbahçeli var
Burak Kapacak sarı-lacivertli takımda sadece 45 dakika süre alabildi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan Göztepe'nin Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı ifade edildi.

Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu.

Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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@allahyar_sayyadmanesh'in paylaştığı bir gönderi

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