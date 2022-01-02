Göztepe'nin hedefinde üç Fenerbahçeli var

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Bıkmadan usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

Gümüşhane’de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, torunuyla tekerlekli sandalye almak için başladığı mavi kapak toplama işini 2,5 yıldır aralıksız sürdürüyor. Şehir dışına çıktığında bile çevresinde rastladığı kapakları toplayan ve kentte kapak toplamak için 10 kilometrelik bir alanı sürekli yürüdüğünü dile getiren Şenel, artık hayatının bir parçası olan kapak toplama işini gücü yettiğince yapmaya edeceğini söyledi.