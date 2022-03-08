Göztepe'nin yeni hocası belli oluyor: İşte en güçlü aday

Göztepe, 27 puanla 17. sırada bulunduğu ligde, düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'nın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Süper Lig'de son 10 haftaya düşme hattında giren sarı-kırmızılıların Stjepan Tomas'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hırvat teknik adamla temasların olumlu gittiği ve Tomas'ın bir aksilik olmazsa Göztepe'nin yeni çalıştırıcısı olacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Stjepan Tomas son olarak Rizespor'u çalıştırdı.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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Göztepe'nin ilk aday olarak belirlediği Tomas'la anlaşamaması durumunda Samet Aybaba ve Çağdaş Atan gibi isimleri listesinde tuttuğu kaydedildi.

SPOR Göztepe'de beklenen ayrılık



