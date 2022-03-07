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Göztepe'de beklenen ayrılık

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrıldı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede beklenen ayrılık
Nestor El Maestro ve Domenec Torrent

Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Maestro dönemi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe'de 4'üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 25 maçta, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.


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