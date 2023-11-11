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Spor

Haaland'dan Gazze mesajı: İsrail'in katliamlarına sessiz kalmadı

Dünyaca ünlü golcü Erling Haaland, Gazze'de masum sivilleri bombalayan ve binlerce çocuğun ölümüne yol açan İsrail'e tepkisini dile getirdi.

10:36 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:15 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere 11 bin 78 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere 11 bin 78 Filistinli hayatını kaybetti.

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.


9 numaralı formasını giymiş iki kız çocuğuyla sahaya çıkarken fotoğrafını paylaşan Norveçli oyuncu, "Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez" notunu düştü.


Haaland'ın bu paylaşımına, Gazze'de masum sivilleri bombalayan ve binlerce çocuğun ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldığı yorumları yapıldı. Norveçli oyuncunun paylaşımı tüm dünyadan büyük beğeni aldı.


İşte Haaland'ın o paylaşımı:



#Premier Lig
#Erling Haaland
#İsrail
#Filistin
1 saat önce
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