Haaland'dan Gazze mesajı: İsrail'in katliamlarına sessiz kalmadı

İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere 11 bin 78 Filistinli hayatını kaybetti.
Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
9 numaralı formasını giymiş iki kız çocuğuyla sahaya çıkarken fotoğrafını paylaşan Norveçli oyuncu, "Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez" notunu düştü.
Haaland'ın bu paylaşımına, Gazze'de masum sivilleri bombalayan ve binlerce çocuğun ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldığı yorumları yapıldı. Norveçli oyuncunun paylaşımı tüm dünyadan büyük beğeni aldı.