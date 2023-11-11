Haaland'dan Gazze mesajı: İsrail'in katliamlarına sessiz kalmadı

İşgalci İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ederken dünya kamuoyu yaşananlara sessiz kalmaya devam ediyor. Ses çıkartmak isteyenler ise engellenmeye çalışılıyor. İskoçya’nın Celtic Kulübü bu açıdan en iyi örnek olabilir. Taraftarlarının Filistin’e destek vermeleri sonrasında futbolun en üst kurumlarından biri olan UEFA’dan ceza tehdidi aldılar. Öte yandan UEFA’nın bu tehdidi sadece Celtic’e değil Filistin’e destek verebilecek tüm kulüpler için yaptığı belirtildi.