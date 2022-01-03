Spor Haftanın maçında Chelsea ve Liverpool yenişemedi
FUTBOL FUTBOL

Haftanın maçında Chelsea ve Liverpool yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea sahasında Liverpool'u ağırladı. Maviler 2-0 geriye düştüğü maçta, Kovacic ve Pulisic'in golleriyle bir puanı kurtardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Haftanın maçında Chelsea ve Liverpool yenişemedi
Chelsea ve Liverpool 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Chelsea-Liverpool karşılaşması 2-2 sonuçlandı.Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea, bir maç eksiğiyle puan tablosunun 3. basamağında yer alan Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, Mane'nin 9 ve Salah'ın 26. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Fakat Chelsea'den Kovacic'in 42 ve Pulisic'in 45 1'inci dakikadaki golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.Koronavirüse yakalanan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp zor deplasmanda takımın başında yer alamadı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 43'e, Liverpool ise 42'ye çıkardı. Lider Manchester City ile en yakın takipçisi arasındaki fark 10 puana yükseldi.


Yıldız futbolcuyu darp edip evini soydular
SPOR
Yıldız futbolcuyu darp edip evini soydular

Erling Haaland İngiltere yolcusu
SPOR
Erling Haaland İngiltere yolcusu
Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat.
Yargıtaydan emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar

​Eşinin kredi kartını iptal ettiren kocaya kötü haber.
İhracatta tarihi rekor

İhracatta tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini prangalardan kurtarmayı başardık

​SİHA'lara “Vur!” emri 6 aşamalı kontrolden sonra veriliyor.

TÜİK milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği verileri duyurdu.

​Türkiye'den TL taşıyan şirketler, spekülatörlerle kurun yüksekte kalmasına neden oluyor.

​PKK'nın şifreli konuşmaları DİAYDER imamından çıktı.

​İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Sevtap Ayman'ın PKK ile bağları ortaya çıkıyor.

​Yerli otomobil şehir içi ulaşım kolaylığı için küçük araçlara göz kırptı.

​Fransa'da Zafer Takı'na asılan AB bayrağı 24 saat geçmeden indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.