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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı

20:4113/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, katıldığı televizyon kanalında kariyeri, Serie A ve Galatasaray hakkındaki konulara değindi. Yıldız orta saha, bir dönem Galatasaray'a transfer olma ihtimali olduğunu açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, katıldığı TV 8.5 yayınında açıklamalarda bulundu.


Inter kariyeri, hedefleri ve Galatasaray hakkında konuşan yıldız orta sahadan dikkat çeken itiraf geldi.


Hakan Çalhanoğlu şöyle konuştu:
'Galatasaray olmadı'

"Bir ara Türkiye'ye dönme fırsatım vardı. Milan'dayken. Ancak o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı. Olmadı. Şu an Inter'deyim. Inter ile sözleşmemi uzattım 2027'ye kadar. İleride ne olur bilemiyorum. Şimdi bir şey söylesem yanlış olur. Kimseyi de ümitlendirmek istemiyorum."

'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim'

"Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim."

'Bize çok değer veriyorlar'

"İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar."

'Bizim için önemli olacak'

"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur."







#Hakan Çalhanoğlu
#Galatasaray
#Inter

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