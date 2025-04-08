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Hakem maça geç gelince maç 15 dakika geç başladı

Hakem maça geç gelince maç 15 dakika geç başladı

09:548/04/2025, Salı
IHA
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Hakem maça geç gelince maç 15 dakika geç başladı
Hakem maça geç gelince maç 15 dakika geç başladı

Bilecik’te oynanan bir futbol müsabakasını yönetecek hakem maça geç gelince müsabaka 15 dakika geç başladı.

Bilecik U15 Ligi’nin ilk haftasında İstasyon Sentetik Sahası’ndan hafta sonu Bilecik Gençlerbirliği Spor ile Osmanelispor karşı karşıya geldi. Maç saat 12.00’da başlaması gerekirken maçın orta hakemi Beyza Nur Uysal o saatte statta olmayınca bekleyişler başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra stada gelen hakem tepkilere neden oldu.

Öte yandan maçı Bilecik Gençlerbirliği Spor 4-2 kazandı.

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#futbol
#hakem

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