Hasan Kartal kulüp başkanlığını bıraktı: "Artık yokum"

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktığını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece içerisinde Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını vurgulayan Kartal, "Artık bundan sonra yokum. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Ya bırakacağım ya da devam edersem federasyonla uğraşacağım. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor’daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bu federasyondaki görevli arkadaşlarımız gidene kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım” ifadelerini kullandı.

TFF’yle genel olarak ters düştüğünü belirten Hasan Kartal, "İlk genel kurulda onların ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos olurdu. Kaos olmaması için, doğru olanın futboldan benim çekilmemin olacağı görüşüyle bu kararı aldım" dedi.

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