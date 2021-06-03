Spor Hasan Kartal kulüp başkanlığını bıraktı "Artık yokum"
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Hasan Kartal kulüp başkanlığını bıraktı: "Artık yokum"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını açıklayarak, başkanlıktan istifa etti.

Haber Merkezi İHA
Hasan Kartal kulüp başkanlığını bıraktı: Artık yokum
Hasan Kartal

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktığını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece içerisinde Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını vurgulayan Kartal, "Artık bundan sonra yokum. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Ya bırakacağım ya da devam edersem federasyonla uğraşacağım. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor’daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bu federasyondaki görevli arkadaşlarımız gidene kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım” ifadelerini kullandı.

TFF’yle genel olarak ters düştüğünü belirten Hasan Kartal, "İlk genel kurulda onların ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos olurdu. Kaos olmaması için, doğru olanın futboldan benim çekilmemin olacağı görüşüyle bu kararı aldım" dedi.

Hasan Kartal: Başkanlığı bırakacağım
SPOR
Hasan Kartal: Başkanlığı bırakacağım
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