Hatayspor - Adana Demirspor (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala kullanıcılar, maçın saat kaçta, hangi kanalda ve destekledikleri takımın ilk 11'lerini araştırmaya başladı. İşte Hatayspor - Adana Demirspor maçına dair güncel ve son bilgiler...

Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Eylül 2022 Pazar (bugün) saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS üyeliği bulunmayan taraftarlar ise Yeni Şafak Spor'un 'canlı skor' sayfasından maçın canlı anlatımını takip edebilecek.

Diğer taraftan Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Akdeniz'in sıcak maçını, Burak Şeker yönetecek. Yardımcılar ise İsmail Şencan ve Yusuf Bozdoğan olacak. Bu maçın VAR hakemi Koray Gençerler, AVAR hakemi ise Alper Çetin olacak.

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Hatayspor - Adana Demirspor maçına dair notlar

Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ettiği son beş lig maçını kaybetmezken, Eylül 2004'ten bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor. (2G, 3B)

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç maçtan puan çıkartamayan Hatayspor, kulüp tarihinde hiçbir sezona dörtte sıfır yaparak başlamadı.

Süper Lig'in ilk dört haftasında en fazla şut(66) ve en fazla isabetli şutu(30) çeken takım Adana Demirspor. Hatayspor ise bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçta rakiplerine toplam 45 şut imkanı verdi.

Bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla en fazla şutta pay sahibi olan Younes Belhanda, (13 şut, 9 şut pası) bu süreçte 3 gol attı.

Hatayspor'un ilk 11'i

Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Simon Falette, Recep, Samuel Adekugbe, Ruben Ribeiro, Onur, Mehdi Boudjemaa, Kevin Varga, Lobjanidze, El Kaabi

Adana Demirspor'un 11'i

Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Henry Onyekuru, Assombalonga