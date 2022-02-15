Hedef rekorla şampiyonluk

Süper Lig’de Konyaspor’u sahasında 2-1 yenerek puanını 60’a yükselten lider Trabzonspor, 25. haftalar itibarıyla tarihinde en yüksek ikinci puanını elde ettiği sezonu yaşıyor.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 25. haftasında ise 61 puan elde etmişti. O sezonun ardından son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunu yine 82 puanla tamamlarken o sezonun 25. haftasında 57 puan elde etmişti. Bordo- mavililer ligde kalan maçlarda hanesine 23 puan daha yazdırırsa sezon puanı rekorunu kırmış olacak. Trabzonspor, aynı zamanda ipi de göğüsleyerek kendi tarihinin en yüksek puanına ulaşıp şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

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SPOR Abdullah Avcı maçının ardından açıklamalarda bulundu

17 haftadır zirvede

Konyaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 17 haftadır liderliğini sürdürüyor. Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı. Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 60 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi Konyaspor’un ise bir maç eksiğiyle 48 puanı bulunuyor. Ligde 17 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 13 haftalık bölümde de bu avantajını korumanın hesaplarını yapıyor.

Sahasında 342 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 2-1 yenerek sahasındaki 342 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor’a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 iç saha maçında 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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Avcı ile 57 maçta 36 galibiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından çıktığı 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı