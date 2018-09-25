Herkes 2024 için Türkiye'yi istiyor

Dünya futbol kamuoyunun gözü kulağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) kimin ev sahipliği yapacağına çevrilmiş durumda. Türkiye ile Almanya’nın aday olduğu organizasyonun hangi ülkede düzenleneceğinin belli olmasına 2 gün kalırken, futbolseverler, heyecanla İsviçre’nin Nyon kentinde acıklanacak kararı bekleyişe geçmiş durumda. Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. UEFA’nın, 55 üyesini kapsayan turnuva 1960 yılından itibaren 4 yılda bir düzenleniyor. Şampiyona, 2016 yılında 24 takım ile oynanmaya başlandı. Futbol ateşi Avrupa’da yakılsa da heyecan tüm dünyayı sarıyor ve büyük ilgi görüyor. Yüz milyonlarca futbolsever televizyon ekranlarında bu coşkuya ortak olurken, yüzbinlerce kişi de tribünlerde yerini alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası, futbolun büyük bir tutkuyla takip edildiği ülkemiz açısından da son derece önemli bir yerde duruyor.

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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. İlk olarak EURO 2008’e Yunanistan ile ortak başvuran Türkiye, 2012’da tek başına aday oldu ancak seçilemedi. 2016 seçimini ise Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti. 2020 için yine yola çıkılsa da UEFA yönetimi şaşırtıcı bir kararla, seçim sürecinde kural ve format değişikliğine gitti. EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi. EURO 2024 için adaylığımız 15 Şubat 2017 tarihinde açıklandı. Adaylık başvurusu da 2 Mart 2017’de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya’nın aday olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) logo ve slogan tanıtımı büyük ilgi gördü. “Birlikte Paylaşalım” sloganıyla Türkiye’nin güçlü turizm sektörüne ve futbol tutkusuna vurgu yapıldı. Logoda da kalplerin EURO 2024 için birlikte attığı belirtildi. 2024 tanıtım elçisi olarak Ampute Milli Takımımızın yıldızlarından Barış Telli seçildi. 27 Nisan’da da adaylık dosyası UEFA’ya sunuldu.

STANDARTLAR YERİNDE

Türkiye’nin EURO 2024 projesinde 9 şehir, 10 stadyum yer alıyor. İstanbul, Atatürk Olimpiyat ve Türk Telekom Stadyumlarıyla kapılarını futbol severlere açacak. Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Trabzon, Kocaeli ve Ankara da maçlara ev sahipliği yapacak. Türkiye, sportif altyapı ve stadyumlar konusunda önemli bir dönüşüm geçirdi. Önceki başvurularında proje olarak sunulan statlar tamamlandı. Fiziki altyapı, ulaşım, iletişim ve konaklama alanlarında da UEFA’nın aradığı standartları karşılıyor. Türkiye’nin, EURO 2024 için yarıştığı Almanya da teknik şartları karşılıyor. Ancak 1988 yılında organizasyona ev sahipliği yaptılar. EURO 2020’de maçların oynanacağı kentler arasında Almanya’nın Münih de yer alıyor. Organizasyonun tarihinde Orta ve Batı Avrupa ülkelerinin daha çok tercih edildiği görülürken, artık farklı bir coğrafyaya taşınması gerektiği belirtiliyor. Futbol otoriteleri, organizasyonun Türkiye’ye verilmesinin hakkaniyete uygun olacağını vurguluyor.