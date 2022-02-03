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Hikmet Karaman'ın fotoğrafıyla aileleri dolandırdılar

İzmir’de ikamet eden iki amatör futbolcuyu Kayseri’ye profesyonel yapmak adına getiren menajerin, ailelerden 100’er bin TL aldığı iddia edildi. Dolandırılan futbolculardan Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş, "Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hikmet Karamanın fotoğrafıyla aileleri dolandırdılar
Dolandırılan futbolculardan Kemal Mart

İzmir’de amatör olarak futbol oynayan 2004 doğumlu Kemal Mart ile Samet Odabaş, futbolcu menajeri O. A.'nın aracılığıyla 24 Eylül’de profesyonel futbolcu olmak için geldiği Kayseri’de emellerine ulaşamazken, futbolcuların ailelerinden 100’er bin TL para alındığı öne sürüldü.


"Oğlum antrenmanlara çıktı"


Kemal Mart’ın babası Tayfur Mart, Kayseri’de bir televizyonda yayınlanan programa bağlanarak başından geçenleri anlattı.

Menajer O. A'ya futbolcuları profesyonel yapılması halinde 100’er bin TL ödemeyi kabul ettiklerini söyleyen Mart, "Birkaç kulüp ile irtibatımız oldu. Oğlum antrenmanlara çıktı. Bazı sebeplerden ötürü birkaç gün içerisinde gönderildi. Kayserispor’a gittiğinde ise haftalarca kaldı. Biz de beğenilmese gönderilirdi, beğenildi düşüncesi ile umutlandık. Menajer, profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" dedi.

"Hikmet Karaman fotoğrafıyla umudumuzla oynandı"


Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş da, "Mağdur edildik ancak burada kabahatin Kayserispor Kulübü’nde veya teknik heyette olmadığına kanaat getirdik. Menajer O. A.'ya banka üzerinden para gönderdim. Ziynet eşyası ve döviz ile birlikte toplamda 110 bin TL’ye yakın bir para verdim. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" ifadelerini kullandı.

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