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Hull City hazırlık kampı için Antalya’da

Hull City hazırlık kampı için Antalya’da

18:167/10/2024, Pazartesi
DHA
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Hull City
Hull City

Hull City, liglere verilen milli takım arasında hazırlık kampı yapmak ve Alanyaspor ile dostluk maçı oynamak için Antalya’ya geldi.

Championship ekibi Hull City, 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya’ya geldi. Antalya’ya 5 günlük kamp yapacak İngiliz ekibi, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile de hazırlık maçı oynayacak.


İngiliz ekibinde başkan Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, teknik direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla perşembe günü saat 17.00’de basın toplantısı düzenlenecek.


Başkan Ilıcalı, Hull City’nin yeni sezon stratejileri, takımın belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan kapsamlı planlamalar hakkında bilgiler verecek.

#Hull City
#İngiltere
#Acun Ilıcalı

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