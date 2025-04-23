Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Oosterwolde'yi kızdırdı: Yanıt gecikmedi

Jayden Oosterwolde - Mauro Icardi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı 23 Nisan paylaşımında bulundu. Fenerbahçeli yıldızdan Icardi'ye yanıt gecikmedi. İşte o paylaşımlar...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli oyuncu Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı 23 Nisan paylaşımında bulundu.
Ardından sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusundan yanıt gecikmedi.
Mauro Icardi'nin paylaşımları şu şekilde;
Bu paylaşımların kısa süre içerisinde gündem olmasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'den yanıt gecikmedi.
Oosterwolde'nin Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımlar şöyle;
#Mauro Icardi
#Jayden Oosterwolde
#Trendyol Süper Lig
#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı