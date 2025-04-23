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Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Oosterwolde'yi kızdırdı: Yanıt gecikmedi

Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Oosterwolde'yi kızdırdı: Yanıt gecikmedi

19:2823/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Jayden Oosterwolde - Mauro Icardi
Jayden Oosterwolde - Mauro Icardi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı 23 Nisan paylaşımında bulundu. Fenerbahçeli yıldızdan Icardi'ye yanıt gecikmedi. İşte o paylaşımlar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli oyuncu Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı 23 Nisan paylaşımında bulundu.


Ardından sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusundan yanıt gecikmedi.


Mauro Icardi'nin paylaşımları şu şekilde;

Bu paylaşımların kısa süre içerisinde gündem olmasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'den yanıt gecikmedi.


Oosterwolde'nin Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımlar şöyle;





#Mauro Icardi
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#Trendyol Süper Lig
#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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