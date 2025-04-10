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İkinci yarının lideri Fenerbahçe

İkinci yarının lideri Fenerbahçe

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Jose Mourinho
Jose Mourinho

Süper Lig’de lider G.Saray’la puan farkını 3’e indiren F.Bahçe sezonun ikinci devresindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının 11 haftalık periyodunda 26 puan topladı. Sarıkırmızılılar ise bu süreçte 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 68 puanla hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Özellikle sarı-lacivertliler, ligin bitimine kalan 8 haftada puan kaybı yaşamadan rakibinin kaybetmesini bekleyerek mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Bu anlamda sezonun ikinci yarısında sergilenen performanslar Fenerbahçeliler adına umut vaat ediyor. Sezonun ikinci devresinde 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı. Devre arasında 8 puan olan fark, böylece 3 puana kadar indi.


SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı. Takipçisi Fenerbahçe ise geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe bu periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerde gerek teknik direktör Jose Mourinho gerekse de kaptanlar takımla sürekli toplantılar yaparak kalan maçlara en üst seviyede konsantrasyonla çıkılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sarı-lacivertliler, bu performanslarının devam ettiği takdirde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.


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