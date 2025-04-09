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Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

16:129/04/2025, Çarşamba
AA
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Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde duran kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise dinamik koşu ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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