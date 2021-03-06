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İlhan Parlak: Şu anki aklım olsa Fenerbahçe'ye gitmezdim

Kayserispor'un tecrübeli golcüsü İlhan Parlak, 2007 yılında yanlış transfer tercihi yaptığını belirtirken, "Şu anki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İlhan Parlak sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
İlhan Parlak sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen İlhan Parlak transfer itirafında bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, 2007 yılında İspanyol ekibi Sevilla'nın teklifini reddettiğini ve Fenerbahçe'ye imza attığını söyledi.

Radyospor'a konuşan İlhan Parlak, sarı-lacivertli takıma transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Yurt dışına gitseydim kariyerim farklı olabilirdi"


  • "20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldum. O dönem İspanyol takımı Sevilla'dan da teklif gelmişti. Tercih hakkı menajerimle benimdi ve ben de Fenerbahçe'ye gittim. Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim. Yurt dışına gitseydim kariyerim farklı olabilirdi. Sevilla'nın o dönem bana teklifi 1 sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçirmem sonrasında performansıma dayalı bir sözleşmeydi. O dönem Fenerbahçe'ye transfer olmak daha makul geldi."

Transfer itirafı: Sevilla'yı reddetti, Fenerbahçe'ye imza attı
SPOR
Transfer itirafı: Sevilla'yı reddetti, Fenerbahçe'ye imza attı
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