Transfer itirafı: Sevilla'yı reddetti, Fenerbahçe'ye imza attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen İlhan Parlak, bir dönem Sevilla'dan transfer teklifi aldığını söyledi. Tecrübeli golcü, "Neden Sevilla'ya gitmedim? Ben 20 yaşındaydım. 4 sene öncesinde Yahyalı ilçesinden çıkmışım, Anadolu Lisesi kazanarak Kayseri'ye gelmişim. Bu durumda doğru bakış geliştiremiyorsunuz" dedi.

Radyospor'a konuşan İlhan Parlak'ın açıklamaları şöyle;

"Hep mi oyuncular suçlu?"

"Türk futbolunun geleceği bu oyuncuları kazanmaktan geçiyor. Bir oyuncuyu fiziksel olduğu kadar, mental olarak da hazırlamak gerekir. Yoksa kaybediyoruz. Ben 17-18 yaşında dünyada gelecek vadeden en iyi oyuncular arasındaydım. Genç milli takım Avrupa Şampiyonaları'nda gol kralı oldum. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Gittim, oynayamadım. İlgilenen yok. 20 yaşındasınız sonuç itibarıyla. Gece hayatım yok, kötü alışkanlığım yok. Kendime dikkat ederim. Ama mental olarak yardımcı olan yoktu. Oynayamadığın zamanlar neden oynamadığını sana anlatan birisi anlatmalı ama bu yok. Sonra ne oluyor, Özer geliyor, 2 sene duruyor gidiyor, Alper geliyor, 2 sene sonra gidiyor, İlhan geliyor gidiyor. Hep mi oyuncular suçlu? Fenerbahçe'ye transfer olduğumda beni Sevilla da istiyordu. Neden Sevilla'ya gitmedim? Ben 20 yaşındaydım. 4 sene öncesinde Yahyalı ilçesinden çıkmışım, Anadolu Lisesi kazanarak Kayseri'ye gelmişim. Bu durumda doğru bakış geliştiremiyorsunuz."

"Oyuncuları mental olarak hazırlamak lazım"

"O dönem temsilcim Batur abiydi (Altıparmak), bugün bile konuşuruz 'Beni kulağımdan tutup Sevilla'ya götürmeliydin' diye. O dönem kendisi de yeni başlamıştı menajerliğe... Ben bunları yaşadığım için genç kardeşlerimle ilgili sorunları görüyorum. O nedenle bu fikri genç oyunculara aşılamaya çalışıyorum. Bu oyuncuları mental olarak hazırlamak lazım. Bizim bu insanları kazanmamız gerekir, değişik nedenlerle futboldan kopuyorlar. Kopmalarını engellememiz lazım. Benim misyonum bu."