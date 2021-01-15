SÜPER LİG

Transfer itirafı: Sevilla'yı reddetti, Fenerbahçe'ye imza attı

Kayserispor'un tecrübeli santrforu İlhan Parlak, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu. "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda beni Sevilla da istiyordu" diyen 33 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibine gitmemesinin hata olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İlhan Parlak, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

İlhan Parlak, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen İlhan Parlak, bir dönem Sevilla'dan transfer teklifi aldığını söyledi. Tecrübeli golcü, "Neden Sevilla'ya gitmedim? Ben 20 yaşındaydım. 4 sene öncesinde Yahyalı ilçesinden çıkmışım, Anadolu Lisesi kazanarak Kayseri'ye gelmişim. Bu durumda doğru bakış geliştiremiyorsunuz" dedi.

Radyospor'a konuşan İlhan Parlak'ın açıklamaları şöyle;

"Hep mi oyuncular suçlu?"


  • "Türk futbolunun geleceği bu oyuncuları kazanmaktan geçiyor. Bir oyuncuyu fiziksel olduğu kadar, mental olarak da hazırlamak gerekir. Yoksa kaybediyoruz. Ben 17-18 yaşında dünyada gelecek vadeden en iyi oyuncular arasındaydım. Genç milli takım Avrupa Şampiyonaları'nda gol kralı oldum. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Gittim, oynayamadım. İlgilenen yok. 20 yaşındasınız sonuç itibarıyla. Gece hayatım yok, kötü alışkanlığım yok. Kendime dikkat ederim. Ama mental olarak yardımcı olan yoktu. Oynayamadığın zamanlar neden oynamadığını sana anlatan birisi anlatmalı ama bu yok. Sonra ne oluyor, Özer geliyor, 2 sene duruyor gidiyor, Alper geliyor, 2 sene sonra gidiyor, İlhan geliyor gidiyor. Hep mi oyuncular suçlu? Fenerbahçe'ye transfer olduğumda beni Sevilla da istiyordu. Neden Sevilla'ya gitmedim? Ben 20 yaşındaydım. 4 sene öncesinde Yahyalı ilçesinden çıkmışım, Anadolu Lisesi kazanarak Kayseri'ye gelmişim. Bu durumda doğru bakış geliştiremiyorsunuz."

İlhan Parlak, 2007 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
İlhan Parlak, 2007 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

"Oyuncuları mental olarak hazırlamak lazım"

  • "O dönem temsilcim Batur abiydi (Altıparmak), bugün bile konuşuruz 'Beni kulağımdan tutup Sevilla'ya götürmeliydin' diye. O dönem kendisi de yeni başlamıştı menajerliğe... Ben bunları yaşadığım için genç kardeşlerimle ilgili sorunları görüyorum. O nedenle bu fikri genç oyunculara aşılamaya çalışıyorum. Bu oyuncuları mental olarak hazırlamak lazım. Bizim bu insanları kazanmamız gerekir, değişik nedenlerle futboldan kopuyorlar. Kopmalarını engellememiz lazım. Benim misyonum bu."

İlhan Parlak, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 1 gol attı.
İlhan Parlak, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 1 gol attı.
AA

Real Madrid'de yetişti, Ankaraspor'a geldi
Real Madrid'de yetişti, Ankaraspor'a geldi

Ankaraspor, 3'ü yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, "Real Madrid altyapısında yetişen sonrasında Middlesbrough ve Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve milli takım kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık; Menemen Spor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık ve Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen başkent temsilcisi başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade ederek, "Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah'ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız" değerlendirmesinde bulundu.Keçiörengücü'nün transfer duyurusu kafaları karıştırdı: Zlatan mı o?

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